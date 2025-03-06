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17:47, 6 марта 2025Экономика

Жильцов аварийных домов предложили поселить в деревянных многоэтажках

Деревянные дома предложили использовать для расселения аварийного жилья в РФ
Мария Черкасова

К 2028 году в России хотят построить 27 миллионов квадратных метров многоэтажных домов из дерева. В такое жилье в том числе планируют переселять россиян из аварийных домов, сообщила «Парламентская газета».

Сенаторы предложили Минстрой разработать план увеличения объемов применения деревянных домов для переезда в них людей из аварийного и ветхого жилья. Также парламентарии предложили ведомству совместно с МЧС установить порядок пополнения госрезерва деревянными быстровозводимыми домокомплектами, что позволит быстро обеспечить россиян жильем при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС). Пилотные проекты предложено запустить в регионах с районами с высоким риском подтопления.

В настоящее время на строительство многоквартирных домов до 12 этажей на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей, клееных конструкций в стране было заключено 19 контрактов в четырех регионах — в Коми, Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.

Ранее в Иркутске жильцы 165-летнего дома пожаловались, что девять лет не могут добиться расселения. Люди живут в усадьбе Кулижанова, построенной в 1860 году и объявленной объектом культурного наследия. Несмотря на это, здание на улице Карла Либкнехта находятся в аварийном состоянии и даже не стоит на обслуживание у управляющей компании (УК).

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