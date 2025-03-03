Россияне пожаловались на затянувшееся расселение 165-летнего дома

Власти Иркутска на девять лет опоздали с расселением дома 1860 года постройки

В Иркутске жильцы 165-летнего дома девять лет не могут добиться расселения. На помощь собственникам пришли волонтеры регионального отделения движения «Народный фронт».

Усадьба Кулижанова была построена в 1860 году и объявлена объектом культурного наследия. Несмотря на этот статус конструкции в здании по улице Карла Либкнехта находятся в аварийном состоянии, а маневренное жилье горожанам не могут предоставить уже девять лет. Жильцам приходится пользоваться удобствами на улице, а каждый шаг по разваливающимся полам представляет опасность. Вдобавок собственников оставили без воды, им приходится ходить за ней на колонку. Следить за домом некому — здание не стоит на обслуживании ни у одной управляющей компании. Ветхой постройку признали еще в 2016 году, а в программу переселения объект вошел тремя годами позднее. Не дождавшись от властей нового жилья, иркутяне решили обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось о трещащем по швам доме в Новоавачинском сельском поселении на Камчатке. Здание официально подлежит сносу, однако жильцов оттуда не выселяю, передвигая сроки до 2027 года. Сами собственники боятся к тому времени оказаться под завалами дома.