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09:15, 28 февраля 2025Экономика

Жители аварийного дома в российском селе испугались проснуться под завалами

Жители Камчатки пожаловались на проживание в готовом рухнуть доме
Мария Черкасова

Кадр: «Народный Фронт»

Жители Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края пожаловались на проживание в доме, который может рухнуть в любой момент. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на организацию «Народный Фронт», в которую пожаловались россияне.

Речь идет о доме на девять квартир по улице Молодежной, 13. Его признали аварийным и подлежащим сносу в 2021 году, включили в программу расселения до 2023 года, затем передвинули этот срок до 2027 года. Власти поселения предлагают жильцам временно пожить в общежитии — но оно также требует ремонта.

Жители дома рассказали, что его ни разу не ремонтировали капитально. Согласно обследованию, здание имеет сейсмодефицит и может рухнуть в любой момент. Кроме того, рядом с домом каждый день проходят дети — там останавливается школьный автобус. При этом со стен здания падают куски фасада.

На опубликованном общественниками видео показано, что у здания отсутствует облицовка фасада — в некоторых местах обнажены кирпичи, на дороге лежат части упавших фрагментов облицовки. Общественники обратились в краевую прокуратуру с просьбой провести проверку и помочь жильцам дома с расселением.

Ранее потолок обрушился в доме в селе Мордино. В квартире проживала многодетная семья — ее переселили туда из аварийного жилья.

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