В российском селе в квартире многодетной семьи рухнул потолок

В Коми в квартире, выданной взамен аварийной, на многодетную семью упал потолок

В селе Мордино республики Коми на многодетную семью рухнул потолок. Квартира была предоставлена взамен аварийной, но условия в них отличались немногим, передает пресс-служба Следственного комитета.

Семью с пятью детьми переселили из ветхого жилья в новую квартиру в 2019 году. Однако состояние конструкций в доме 1983-го года постройки оказалось не лучше, чем в аварийном здании. В 2024 году дом признали непригодным для проживания из-за прохудившейся крыши и полуразрушившихся перекрытий. Вдобавок из-за вечной сырости по квартирам разрослась плесень. Потолок в одной из комнат вскоре не выдержал и обвалился.

С момента обрушения пострадавшей семье не предоставили иной жилплощади, многократные обращения в уполномоченные органы успеха не принесли. Теперь делом займется Следком. После жалобы многодетной семьи было возбуждено уголовное дело. О результатах расследования глава ведомства Александр Бастрыкин будет извещен лично.

Ранее в аналогичную ситуацию попала жительница города Мантуров Костромской области. Взамен аварийного жилья женщине выдали квартиру с прогнившим полом, находится в которой небезопасно. Заменять прогнившие перекрытия в администрации и управляющей компании отказываются. Справедливость восстановит областная прокуратура.