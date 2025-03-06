«Все эти атаки выглядят самоубийственными». В России заявили о подготовке ВСУ к вторжению в Крым. Раскрыты три возможных сценария

Военблогер Звинчук заявил о признаках подготовки ВСУ к вторжению в Крым

Стали заметны несколько признаков, указывающих на подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к возможному вторжению в Крым. Об этом заявил военный блогер Михаил Звинчук в беседе с Telegram-каналом «Рыбарь».

У ВСУ есть ресурсы, и при определенных обстоятельствах они могут попытаться провести пиар-операцию для отвлечения внимания. Переоценивать их силы не стоит, но и недооценивать тоже авторы Telegram-канала «Рыбарь»

По его словам, если не брать во внимание заведомую бесперспективность украинского плана, то в последнее время заметны три основные приметы, указывающие на возможную атаку. Первой является стремительное наращивание Киевом численности катерного флота, который в последние месяцы почти не задействовали против Вооруженных сил (ВС) России.

Вторым признаком Звинчук назвал ускоренное развитие беспилотных технологий на Украине, а третьим — информацию об учениях десантников ВСУ в разных частях побережья Черного моря. Комментируя возможные места, где ВСУ попытаются высадить свой десант для наступления, он заметил, что при любом исходе «все эти атаки выглядят самоубийственными» для украинских войск.

Фото: Alina Smutko / Reuters

В России предположили три сценария развития событий при атаке ВСУ на Крым

В России предположили, что украинские войска начали готовиться к масштабной атаке на Крым. Несколько сценариев развития событий в этом случае предположили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«По нашим данным, украинские подразделения готовятся к новым операциям в Черном море. Причем комплексным, включающим не только налеты беспилотников и удары безэкипажных катеров, но и высадки десанта», — заметили авторы канала.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Они предположили, что текущее положение противника позволяет ему провести атаку лишь на западном берегу полуострова, где, вероятно, попытаются высадить десант. Платформой для высадки в таком случае может стать мыс Тарханкут, однако в 2023 году ВСУ уже пытались высадиться на нем и потерпели неудачу.

Вторым вариантом для Украины могут быть Евпатория или Саки. «Берег такой же удобный, и населенные пункты важны из-за расположения рядом позиций ПВО и аэродрома морской авиации Черноморского флота», — подчеркнули в материале. Третьим сценарием развития событий может быть атака противника на севере Крыма. Местность там также отличается удобным рельефом, что позволит провести атаку вглубь региона. Помимо этого, ВСУ могут высадиться в Скадовске, что даст им шанс перерезать логистику Крыма и Херсонской области.

У побережья Крыма заметили украинские безэкипажные катера

Недалеко от западного побережья Крымского полуострова были обнаружены безэкипажные (БЭК) катера ВСУ.

Военная техника сумела подобраться крайне близко к территории региона. При этом надводные беспилотники Украины были оснащены ракетами и дронами. Известно, что угроза была быстро ликвидирована.

Чуть ранее в Минобороны сообщили об аналогичном случае. ВС России ликвидировали еще один безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в сторону Крыма, однако уже в северо-западной части полуострова. Надводный беспилотник противника был уничтожен дежурными огневыми средствами российского Черноморского флота.