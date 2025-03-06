Стали заметны несколько признаков, указывающих на подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к возможному вторжению в Крым. Об этом заявил военный блогер Михаил Звинчук в беседе с Telegram-каналом «Рыбарь».
У ВСУ есть ресурсы, и при определенных обстоятельствах они могут попытаться провести пиар-операцию для отвлечения внимания. Переоценивать их силы не стоит, но и недооценивать тоже
По его словам, если не брать во внимание заведомую бесперспективность украинского плана, то в последнее время заметны три основные приметы, указывающие на возможную атаку. Первой является стремительное наращивание Киевом численности катерного флота, который в последние месяцы почти не задействовали против Вооруженных сил (ВС) России.
Вторым признаком Звинчук назвал ускоренное развитие беспилотных технологий на Украине, а третьим — информацию об учениях десантников ВСУ в разных частях побережья Черного моря. Комментируя возможные места, где ВСУ попытаются высадить свой десант для наступления, он заметил, что при любом исходе «все эти атаки выглядят самоубийственными» для украинских войск.
В России предположили три сценария развития событий при атаке ВСУ на Крым
В России предположили, что украинские войска начали готовиться к масштабной атаке на Крым. Несколько сценариев развития событий в этом случае предположили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».
«По нашим данным, украинские подразделения готовятся к новым операциям в Черном море. Причем комплексным, включающим не только налеты беспилотников и удары безэкипажных катеров, но и высадки десанта», — заметили авторы канала.
Они предположили, что текущее положение противника позволяет ему провести атаку лишь на западном берегу полуострова, где, вероятно, попытаются высадить десант. Платформой для высадки в таком случае может стать мыс Тарханкут, однако в 2023 году ВСУ уже пытались высадиться на нем и потерпели неудачу.
Вторым вариантом для Украины могут быть Евпатория или Саки. «Берег такой же удобный, и населенные пункты важны из-за расположения рядом позиций ПВО и аэродрома морской авиации Черноморского флота», — подчеркнули в материале. Третьим сценарием развития событий может быть атака противника на севере Крыма. Местность там также отличается удобным рельефом, что позволит провести атаку вглубь региона. Помимо этого, ВСУ могут высадиться в Скадовске, что даст им шанс перерезать логистику Крыма и Херсонской области.
У побережья Крыма заметили украинские безэкипажные катера
Недалеко от западного побережья Крымского полуострова были обнаружены безэкипажные (БЭК) катера ВСУ.
Военная техника сумела подобраться крайне близко к территории региона. При этом надводные беспилотники Украины были оснащены ракетами и дронами. Известно, что угроза была быстро ликвидирована.
Чуть ранее в Минобороны сообщили об аналогичном случае. ВС России ликвидировали еще один безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в сторону Крыма, однако уже в северо-западной части полуострова. Надводный беспилотник противника был уничтожен дежурными огневыми средствами российского Черноморского флота.