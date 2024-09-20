В Польше предложили передать ООН контроль над Крымом. Россия и Украина полностью сошлись в оценке такой идеи

Глава МИД Польши Сикорский предложил передать Крым под контроль ООН на 20 лет

Контроль над Крымским полуостровом нужно передать под мандат Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы международная миссия могла подготовить «честный референдум», который определит его статус в вопросе принадлежности к какой-либо стране. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он указал, что полуостров символически важен для России и стратегически — для Украины. «Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма», — признался дипломат. В случае же установления ООН контроля над Крымом этот вопрос можно было бы отложить на 20 лет, резюмировал он.

В Москве и Киеве высказались против идеи Сикорского

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ответил на предложение Сикорского о «честном референдуме». В разговоре с «Лентой.ру» сенатор назвал подобный сценарий неисполнимым.

Невозможно потому, что в Совете безопасности ООН у России есть право вето, а, самое главное, согласно Конституции России, все уже давно определено, и она имеет для нас высшую силу Андрей Климов зампред комитета Совфеда по международным делам

«Это вопросы из серии "есть ли жизнь на Марсе". <...> Эти люди демонстрируют какие-то свои особые подходы, но это все сделать невозможно и не нужно. <...> Рассуждать они могут о чем угодно», — отметил парламентарий.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также заявила, что российские регионы не являются предметом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, в Киеве также высказались против идеи Сикорского. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение, заявив, что Крым якобы является украинским, а Россия нарушила международное право и должна ответить за это.

МИД Украины категорически отверг предложение Варшавы, указав, что территориальная целостность Украины «никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов». В дипведомстве добавили, что данную точку зрения поддерживают как Вооруженные силы Украины (ВСУ), так и западные партнеры Киева.

Украина захотела усилить удары по Крыму

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США попросили Украину «максимально эффективно» бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России. Сообщалось, что в числе целей ВСУ администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает Крым и находящийся там военно-морской флот.

В июне ВСУ ударили по Севастополю американским кассетным боеприпасом ATACMS. Тогда большинство противопехотных суббоеприпасов взорвались в воде, но несколько бомб попали в пляж с отдыхающими там людьми.

На фоне этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. «В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". <...> Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей», — высказался он.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Политик выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности, без электроэнергии и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина.