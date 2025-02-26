В России произошла одна из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

ВСУ совершили массированную атаку на территорию России с помощью 128 БПЛА

Над регионами России за ночь уничтожили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали Крым, Краснодарский край, а также Брянская и Курская области.

Хронология событий

Первые сообщения об атаке на Краснодарский край появились в ночь на среду, 26 февраля. Местные жители слышали минимум пять взрывов в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над городом Анапа.

Местные жители слышали минимум пять взрывов в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над городом Анапа. Около 1:30 по московскому времени серия взрывов прогремела над Туапсе. Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере восемь-десять громких звуков и видели яркие вспышки в небе над Черным морем.

Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере восемь-десять громких звуков и видели яркие вспышки в небе над Черным морем. В сети появились кадры атаки, снятые жителями Кубани из окна жилого дома. На них видны вспышки в небе, которые сопровождаются звуками, напоминающими взрывы.

На них видны вспышки в небе, которые сопровождаются звуками, напоминающими взрывы. Аэропорт Сочи в 1:47 по московскому времени перестал принимать и отправлять авиарейсы. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Минобороны сообщило о массированной атаке в 7:19 по московскому времени . Над территориями Брянской и Курской областей за ночь уничтожено по одному дрону, основной удар пришелся по югу России.

. Над территориями Брянской и Курской областей за ночь уничтожено по одному дрону, основной удар пришелся по югу России. Больше всего беспилотников перехвачено на Кубани и в Крыму — 83 и 30 соответственно. Еще 13 БПЛА уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

— 83 и 30 соответственно. Еще 13 БПЛА уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. В 7:20 по московскому времени ВСУ снова попытались атаковать Краснодарский край — над территорией региона сбито два БПЛА.

— над территорией региона сбито два БПЛА. Налет беспилотников нарушил образовательный процесс на Кубани — в Туапсе на один день ввели свободное посещение школ и детских садов.

Что известно о разрушениях

По сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сразу в нескольких районах региона были повреждены жилые и хозяйственные строения.

Судя по опубликованным кадрам последствий массированного налета, обломки сбитых дронов сильно повредили фасады и крыши домов, в некоторых зданиях оказались выбиты окна.

По предварительной информации, никто из местных жителей при попытке атаки не пострадал.

Как отреагировали на атаку в России

В России увидели в массированном ударе дронов лишь судороги ВСУ. Член Совфеда Григорий Карасин назвал действия украинских войск не имеющими смысла, так как российские войска уже научились отражать такие атаки.

Политик отметил, что действия украинских военных противоречат логике всего мирового политического процесса, который двигается не в сторону эскалации, а к урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, военкор Юрий Котенок подчеркнул, что Украина уже пыталась совершить аналогичную атаку на регион летом 2024 года — тогда целью был порт города Туапсе.