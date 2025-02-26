Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 26 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали судорогами атаку более ста беспилотников ВСУ

Сенатор Карасин назвал судорогами атаку 128 беспилотников ВСУ на РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Атака 128 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию — это судороги, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением о ночной атаке украинской армии сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне, во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что наши Вооруженные силы уже научились расправляться с этими несметными тучами беспилотников. Во-вторых, конечно, это судороги режима. Этот бессмысленный пуск сотен беспилотников показывает, что начался процесс распада мысли у руководства Украины, в том числе у руководства ВСУ», — заявил Карасин.

По словам сенатора, Киев таким образом пытается уничтожить логику мировой политики, которая сейчас ведет к поиску решения украинского кризиса.

«Мы в этом намерены активно участвовать. Но, конечно, совесть и умение думать на перспективу должно быть свойственно и киевскому режиму в том числе. Наверное, в этом составе это уже невозможно достигнуть, но в перспективе это потребуется», — заключил он.

Материалы по теме:
В России заявили о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области. Что об этом известно?
В России заявили о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области. Что об этом известно?
25 февраля 2025
ВСУ ударили по России 128 беспилотниками. Атака стала одной из самых массированных с начала года
ВСУ ударили по России 128 беспилотниками. Атака стала одной из самых массированных с начала года
Сегодня

В ночь на среду, 26 февраля, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами России 128 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака стала одной из самых массированных с начала года. По данным российского Министерства обороны, 83 дрона было перехвачено над территорией Краснодарского края, 30 — над территорией Республики Крым, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей. Кроме того, восемь дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны захотели направить войска на Украину

      Бывшего главу российского города осудили за покушение на мошенничество

      Резкие скачки температуры в Москве объяснили

      СДЭК изменил рынок доставки посылок в России. Как ему это удалось?

      Реклама

      Штурмовик раскрыл детали зачистки хутора в Курской области

      В России назвали судорогами атаку более ста беспилотников ВСУ

      Суд обязал администрацию Трампа разморозить иностранную помощь

      В ЦСКА сочли нелогичными расходы «Спартака» на трансферном рынке

      В России выявили массовое производство подделок масла и творога

      Чиновники оставили без выплат раненного при атаке БПЛА жителя российского города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше