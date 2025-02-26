В России назвали судорогами атаку более ста беспилотников ВСУ

Сенатор Карасин назвал судорогами атаку 128 беспилотников ВСУ на РФ

Атака 128 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию — это судороги, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением о ночной атаке украинской армии сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне, во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что наши Вооруженные силы уже научились расправляться с этими несметными тучами беспилотников. Во-вторых, конечно, это судороги режима. Этот бессмысленный пуск сотен беспилотников показывает, что начался процесс распада мысли у руководства Украины, в том числе у руководства ВСУ», — заявил Карасин.

По словам сенатора, Киев таким образом пытается уничтожить логику мировой политики, которая сейчас ведет к поиску решения украинского кризиса.

«Мы в этом намерены активно участвовать. Но, конечно, совесть и умение думать на перспективу должно быть свойственно и киевскому режиму в том числе. Наверное, в этом составе это уже невозможно достигнуть, но в перспективе это потребуется», — заключил он.

В ночь на среду, 26 февраля, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами России 128 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака стала одной из самых массированных с начала года. По данным российского Министерства обороны, 83 дрона было перехвачено над территорией Краснодарского края, 30 — над территорией Республики Крым, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей. Кроме того, восемь дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря.

