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16:02, 6 марта 2025Экономика

В российском селе зимнюю горку открыли весной

В селе Соболево Камчатского края зимнюю горку открыли весной
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В селе Соболево Камчатского края в марте открыли зимнюю горку. Власти объяснили решение начать работу аттракциона весной бюрократией, пишет издание «Подъем».

По словам главы Соболевского района Андрея Воровского, горки выше 40 сантиметров обязательно должны пройти сертификацию. Власти подали заявку в октябре 2024 года, однако специалист фирмы, которая занимается сертификацией, из-за большого количество запросов согласился приехать только после новогодних праздников.

«Естественно, он прибыл с опозданием в две недели, еще две готовил документы, которые направил нам, затем столько же ждали инспектора Гостехнадзора, который находится в краевом центре. Итог — получение разрешения и номера только в конце февраля», — объяснил чиновник.

Он добавил, что задержка не помешает местным детям воспользоваться горкой, так как снег задержится в регионе еще на пару месяцев. Администрация учтет опыт этого года и подумает, стоит ли открывать горку в следующем. Если решение окажется положительным, оформлять необходимые документы нужно будет начать летом.

Ранее в селе Порошино Кировской области оправдались за арт-объект «Ворота в лес», который телеведущий Борис Корчевников назвал «окном в ад». Власти отметили, что фигура нравится местным жителям.

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