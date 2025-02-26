В российском селе ответили обругавшему «окно в ад» Корчевникову

В Порошино оправдались за раскритикованный Корчевниковым арт-объект

В селе Порошино Кировской области оправдались за арт-объект «Ворота в лес», который телеведущий Борис Корчевников назвал «чернушной языческой индуистской галиматьей» и «окном в ад». На критику ответила администрация парка, где установлена фигура, сообщает издание «Подъем».

В парке отметили, что арт-объект установлен в стороне от дорожки, ведущей на «тропу здоровья», и посетителям не обязательно через него проходить. Горожане могут попасть в лес, прогуляться по его территории или посидеть на скамейках у костра, никак не взаимодействуя с воротами.

«Утверждения, что посетителя обязаны входить в ворота по пути в лес, являются ложью», — резюмировала администрация. Представители добавили, что арт-объект не содержит в себе негативных символов и был установлен с целью порадовать местных жителей и дать возможность сделать красивые снимки. Горожане хорошо отнеслись к фигуре.

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