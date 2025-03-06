В США допустили недолгую приостановку помощи Украине

NYT: в США допускают, что приостановка помощи Киеву будет недолгой при уступках

Представители администрации президента США Дональда Трампа допустили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома. Об этом сообщает New York Times (NYT).

«Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если... Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — отмечается в публикации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.