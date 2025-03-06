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22:06, 6 марта 2025Мир

В Турции высказались об охлаждении в отношениях с Россией

Советник Эрдогана Кылыч: Никакого перелома в отношениях Турции и России нет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч высказался о наличии якобы охлаждения в отношениях Анкары и Москвы. Об этом он сообщил в интервью CNN turk.

Кылыч отметил, что никого перелома в отношениях двух стран нет.

Ранее на вопрос об охлаждении во взаимодействии Турции и России ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, двусторонние отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что между странами регулярно проходят контакты на высоком уровне. В частности, он упомянул разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана.

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