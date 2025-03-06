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21:12, 6 марта 2025Мир

Во Франции раскритиковали Макрона за нападки на Россию

Филиппо заявил, что агрессивная риторика Макрона осложнит диалог с Россией
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ronan Lietar / Reuters

Агрессивная риторика французского президента Эммануэля Макрона в отношении России осложнит диалог с Москвой в будущем, предупредил политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В разговоре с РИА Новости он раскритиковал главу Франции за нападки на РФ.

«Макрон сделал очень безответственные заявления, он сознательно использовал страх, чтобы манипулировать французами, и сознательно драматизировал ситуацию, выступив с очень агрессивной речью в адрес России», — отметил Филиппо, добавив, что российский президент Владимир Путин никогда не выступал с подобной речью в адрес Парижа.

«Выставляя Россию врагом, Макрон повел себя очень безответственно, что сделает диалог, что бы ни случилось потом, еще более сложным, и это вполне достойно сожаления и осуждения», — подчеркнул он. Как утверждает французский политик, Макрон собирается «подготовить французское общественное мнение к войне в той или иной манере».

Ранее Эммануэль Макрон обратился к нации. Он затронул темы европейской безопасности, ядерного сдерживания и урегулирования на Украине.

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