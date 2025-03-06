Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:46, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Российский банк опроверг закрытие кредиток после подключения самозапрета на «Госуслугах»

Т-банк опроверг закрытие кредиток после подключения самозапрета на «Госуслугах»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

5 марта в Telegram-канале «Банкста» распространилась информация о том, что служба поддержки Т-Банка якобы уведомила клиента о закрытии кредитной карты в связи с подключением самозапрета на кредиты на «Госуслугах».

Однако в Т-Банке заявили, что информация о закрытии действующей кредитной карты не соответствует действительности. В банке объяснили, что по самозапрету закрываются только не активированные ранее кредитные карты, то есть те, по которым не была совершена ни одна расходная операция. Об этом сообщил портал vc.ru.

В свою очередь, Банк России отметил, что самозапрет распространится и на новые кредиты и кредитные карты, заявления на которые поступят в банк после установки этой функции.

Информации о том, что банк закроет гражданину кредитную карту, если он установит через «Госуслуги» самозапрет на кредиты, получила широкое распространение в СМИ и Telegram-каналах. Однако в этих новостях комментарии экспертов или появились UPD о том, что это фейк.

Например, BFM.RU и «Банки.ру» опубликовали новость с комментарием Т-банка и экспертов, которые объясняют, что распространившаяся информация не соответствует действительности. Telegram-канал «Москва Live» после публикации сообщения добавил UPD о том, что блокировка касается только не активированных ранее карт.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    В ФСБ раскрыли детали дела о нападении на здание правительства российского региона

    Еврокомиссия анонсировала вложения в военные производства Украины

    Сотрудник российского аэропорта украл два iPhone из самолета ради подарков на 8 Марта

    Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов

    Российский студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ

    Обнаружена неожиданная польза манго

    В России начали продавать ветки за 20 тысяч рублей

    Ликвидная часть российского ФНБ сократилась

    В России заявили о выходе на новый технологический уровень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше