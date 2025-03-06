Российский банк опроверг закрытие кредиток после подключения самозапрета на «Госуслугах»

Т-банк опроверг закрытие кредиток после подключения самозапрета на «Госуслугах»

5 марта в Telegram-канале «Банкста» распространилась информация о том, что служба поддержки Т-Банка якобы уведомила клиента о закрытии кредитной карты в связи с подключением самозапрета на кредиты на «Госуслугах».

Однако в Т-Банке заявили, что информация о закрытии действующей кредитной карты не соответствует действительности. В банке объяснили, что по самозапрету закрываются только не активированные ранее кредитные карты, то есть те, по которым не была совершена ни одна расходная операция. Об этом сообщил портал vc.ru.

В свою очередь, Банк России отметил, что самозапрет распространится и на новые кредиты и кредитные карты, заявления на которые поступят в банк после установки этой функции.

Информации о том, что банк закроет гражданину кредитную карту, если он установит через «Госуслуги» самозапрет на кредиты, получила широкое распространение в СМИ и Telegram-каналах. Однако в этих новостях комментарии экспертов или появились UPD о том, что это фейк.

Например, BFM.RU и «Банки.ру» опубликовали новость с комментарием Т-банка и экспертов, которые объясняют, что распространившаяся информация не соответствует действительности. Telegram-канал «Москва Live» после публикации сообщения добавил UPD о том, что блокировка касается только не активированных ранее карт.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».