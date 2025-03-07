В Британии рассказали о поставленных Украине системах ПВО Gravehawk

В Британии заявили об испытании Gravehawk на Украине

Поставленные Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Gravehawk прошли испытания на Украине и получили положительную оценку ВСУ, заявил замглавы британского Минобороны Люк Поллард. Таким образом он ответил на вопрос члена Палаты общин парламента Великобритании Эдуарда Морелло. С текстом сообщений политиков ознакомилась «Лента.ру».

«Спросить государственного секретаря по вопросам обороны, как его ведомство оценивает эффективность системы противовоздушной обороны Gravehawk, недавно поставленной на Украину, в противодействии российским воздушным угрозам», — говорилось в направленном в британское правительство запросе Морелло.

В своем ответе Поллард подчеркнул, что правительство не может комментировать оперативное использование системы Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако рассказал о положительной оценке украинской армии.

«Gravehawk — это система противовоздушной обороны, разработанная специально для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и совместно финансируемая Великобританией и Данией. Разработанная для борьбы с воздушными угрозами на Украине, она была протестирована в Великобритании перед передачей Украине, основные эксплуатационные возможности были подтверждены», — отметил Поллард.

Осенью 2024 года два образца были переданы ВСУ и успешно прошли испытания на типичных мишенях, которые подтвердили полную боеготовность. Положительный ответ ВСУ и их последующий официальный запрос на дополнительные системы Gravehawk подтвердили эту оценку Люк Поллард замглавы британского Минобороны

В феврале издание Forces News писало, что Британия начала поставлять Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Gravehawk с советскими снарядами для борьбы с беспилотниками и ракетами. Система размещена внутри обычного транспортного контейнера стандарта ISO, что означает, что ее можно быстро установить в кузове грузовика, сообщало издание.

Уточнялось, что под люком в крыше контейнера находится два пусковых устройства от истребителя Су-27, которые несут ракеты класса «воздух-воздух» малого радиуса действия Р-73. Как писало Forces News, в верхней части контейнера установлена система камер, которая использует пассивное инфракрасное излучение для поиска целей, а изображение с камер передается на дисплей в командном пункте.