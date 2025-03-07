Использование популярного канцелярского предмета связали с головными болями и тошнотой

Химик Дорохов: канцелярские маркеры могут провоцировать симптомы отравления

Использование некачественных канцелярских маркеров может быть связано с головными болями, тошнотой и другими симптомами отравления, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Об опасности популярного предмета канцелярии эксперт рассказал «Ленте.ру».

«Некачественные маркеры могут содержать в составе чернил вредные химические вещества, такие как толуол, ксилол и бензол. Эти соединения относятся к классу ароматических углеводородов и известны своей токсичностью. Они могут вызывать головные боли, головокружение, тошноту и другие симптомы отравления», — объяснил химик.

Длительное воздействие этих веществ может привести к повреждению нервной системы, печени и почек. Кроме того, летучие органические соединения могут накапливаться в воздухе закрытых помещений и вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и ухудшают общее самочувствие Андрей Дорохов доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Так, специалист подчеркнул, что при покупке маркеров стоит обратить внимание на отсутствие резкого запаха: качественные изделия, по словам Дорохова, не должны иметь сильного химического запаха, так как это свидетельствует о наличии вредных растворителей. Кроме того, собеседник «Ленты.ру» рекомендует проверять наличие сертификатов безопасности, которые гарантируют, что продукция прошла необходимые испытания и соответствует установленным нормам.

«Предпочтительно выбирать маркеры с водорастворимыми чернилами, которые менее токсичны и безопасны для окружающей среды. Надежные производители предоставляют полную информацию о составе продукта, условиях хранения и мерах предосторожности. Отсутствие такой информации может свидетельствовать о низком качестве изделия», — заключил Дорохов.

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