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11:20, 7 марта 2025Ценности

Канье Уэста заметили на прогулке в футболке со свастикой

Канье Уэста заметили в футболке Yeezy со свастикой на прогулке в Лос-Анджелесе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст прогулялся по Лос-Анджелесу в футболке со свастикой. Кадры папарацци, попавшие в распоряжение TMZ, завирусились в X (бывший — Twitter).

Музыканта заметили стоящим у автомобиля на парковке в белой футболке с черной свастикой. Известно, что в феврале вещь появилась в ассортименте бренда Уэста Yeezy: на данный момент сайт марки не функционирует, однако ранее ее можно было приобрести за 20 долларов (1949 рублей).

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Ранее в марте Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой.

А в феврале певец решил отречься от нацизма. «Я поразмышлял и пришел к выводу, что я не нацист», — написал он в соцсетях.

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