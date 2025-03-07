Канье Уэста заметили на прогулке в футболке со свастикой

Канье Уэста заметили в футболке Yeezy со свастикой на прогулке в Лос-Анджелесе

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст прогулялся по Лос-Анджелесу в футболке со свастикой. Кадры папарацци, попавшие в распоряжение TMZ, завирусились в X (бывший — Twitter).

Музыканта заметили стоящим у автомобиля на парковке в белой футболке с черной свастикой. Известно, что в феврале вещь появилась в ассортименте бренда Уэста Yeezy: на данный момент сайт марки не функционирует, однако ранее ее можно было приобрести за 20 долларов (1949 рублей).

Ранее в марте Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой.

А в феврале певец решил отречься от нацизма. «Я поразмышлял и пришел к выводу, что я не нацист», — написал он в соцсетях.