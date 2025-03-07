Киллеры картеля в Мексике отрубили руки туристам и сложили в багажник их скорченные тела. За какую ошибку с ними расправились?

В начале марта девять студентов из мексиканской Тласкалы приехали на отдых у побережья в штате Оахака. Вскоре после приезда вся группа таинственным образом исчезла, а поиски привели полицию к брошенной на границе штатов Пуэбла и Оахака машине, багажник которой был заполнен изуродованными трупами туристов. Те, что не поместились в автомобиль, были брошены под окровавленным куском брезента рядом с ним. А в мусорном пакете около тел были найдены их отрубленные руки. Полиция подозревает в случившемся картель, а местные СМИ полагают, что студенты были не теми, за кого себя выдавали. Какую тайну могли скрывать погибшие и причастен ли к этому картель — в материале «Ленты.ру».

Эта студенческая поездка стала последней в их жизни

Об исчезновении группы туристов из Тласкалы стало известно 2 марта. Девять студентов приехали на пляж, чтобы приятно провести время, но внезапно перестали выходить на связь. СМИ не уточняют, откуда правоохранители узнали об их исчезновении, также ничего не известно об их родственниках или друзьях.

Поиски пропавших не заняли много времени, поскольку их тела были брошены на оживленном шоссе Куакнопалан — Оахака. По информации полиции, пятеро из них лежали в багажнике темно-серого Volkswagen Vento в скорченном состоянии. Туда же преступники сложили пакет с их отрубленными руками. Остальных нашли рядом с автомобилем, тела были накрыты брезентом.

В настоящее время известны личности восьмерых погибших: в их числе 29-летняя Энджи Лизет, 19-летняя Бренда Мариэль, 23-летняя Жаклин Айлет, 28-летняя Ноэми Ямилет, 21-летняя Лесли Нойя Трехо, 28-летний Рауль Эммануэль, а также Рубен Антонио и Роландо Армандо, возраст которых неизвестен.

Полиция обвинила картель

Правоохранители пока не делали официальных заявлений, но предполагают, что за жестоким преступлением стоят киллеры одного из картелей. Как правило, в криминальном мире Мексики отрубание рук — способ наказания для воров. В связи с этим полиция заподозрила, что студенты могли что-то украсть и нарваться на картель.

А мексиканские СМИ допускают, что туристы на самом деле были членами преступной организации Los Zacapoaxtlas. Главу этой группировки Хосе Альфредо, известного как Эль Хоча, нашли застреленным 2 марта, а рядом с ним лежала записка: «Такое бывает, когда воруешь». В этот же день стало известно о пропаже студентов.

Известно, что Эль Хоча с подопечными переехал в Оахаку в конце февраля и занимался грабежом и мародерством, чем мог разозлить картель. Журналисты предположили, что таким образом глава преступной организации был наказан.

Что известно о преступниках

Генеральная прокуратура Пуэблы сотрудничает с местными правоохранительными органами в Тласкале и Оахаке во время масштабной операции по поимке убийц. Властям удалось найти записи с камер видеонаблюдения за 24 февраля, на которых видно Volkswagen Vento — именно в нем нашли туристов.

Когда мы получим ответ и расследование будет завершено, мы сможем предоставить больше информации Идамис Бетанкур глава Генеральной прокуратуры штата Пуэбла

Похищения и секс-рабство в Мексике

Отдых в Мексике может быть опасен для туристов, особенно, если они покидают пределы курортной зоны. Такое мнение высказал бывший специальный агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в США Майкл Браун. «Вы рискуете быть похищенным и проданным в секс-рабство. Любое место в Мексике за пределами курорта крайне опасно», — заверил он.

Браун объяснил, что у картелей есть специальные люди, задача которых выслеживать богатых отдыхающих, красивых женщин, а затем похищать их.