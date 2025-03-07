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16:05, 7 марта 2025Экономика

Китайцы нашли необычный способ разбогатеть

В Китае начали продавать собранную у банков землю, которая приносит богатство
Александра Качан (Редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Онлайн-магазины в Китае начали продавать «банковскую землю», которая якобы приносит богатство и удачу. О необычном способе разбогатеть пишет газета South China Morning Post.

Продавцы добывают «банковскую землю» в зеленых насаждениях рядом с крупными банками Китая, в горшках с цветами, расположенных внутри зданий банков, или снимая пыль с банковских автоматов. Чтобы доказать клиентам, что почва действительно собрана в нужном месте, владельцы магазинов снимают видео.

Стоимость «банковской земли» может достигать 888 йен, или 120 долларов за порцию.

Ранее американский бренд MSCHF выпустил необычное украшение ко Дню святого Валентина. Речь идет о кольце, выполненном в виде соски. Аксессуар сделан из стерлингового серебра с использованием искусственного бриллианта.

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