Китайцы нашли необычный способ разбогатеть

В Китае начали продавать собранную у банков землю, которая приносит богатство

Онлайн-магазины в Китае начали продавать «банковскую землю», которая якобы приносит богатство и удачу. О необычном способе разбогатеть пишет газета South China Morning Post.

Продавцы добывают «банковскую землю» в зеленых насаждениях рядом с крупными банками Китая, в горшках с цветами, расположенных внутри зданий банков, или снимая пыль с банковских автоматов. Чтобы доказать клиентам, что почва действительно собрана в нужном месте, владельцы магазинов снимают видео.

Стоимость «банковской земли» может достигать 888 йен, или 120 долларов за порцию.

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