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06:01, 7 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы конкуренты Зеленского при проведении выборов президента на Украине

Политолог Журавлев назвал Залужного и Тимошенко конкурентами Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Nicolas Maeterlinck / Pool / Reuters

Конкурентов у президента Украины Владимира Зеленского немало, стоит только начать гонку, и в нее вклинятся многие, считает политолог Дмитрий Журавлев. Потенциальных соперников на досрочных выборах главы государства он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Если Зеленский пойдет на выборы, то там будет еще и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный — английский протеже, рассказал политолог. Составить конкуренцию, по его словам, может и экс-премьер, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Юлия, хотя женщина очень и очень богатая, очень красиво себя выставила защитницей украинских бедных. Она на этом играла всю свою политическую карьеру. [Экс-президент] Петр [Порошенко] (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) был слишком недавно, ему будет непросто, но ведь могут вылезти из склепа еще какие-нибудь политики более раннего периода, про которых уже забыли», — высказался Журавлев.

Собеседник «Ленты.ру» также указал на популярность мэра Киева Виталия Кличко. У европейцев-континенталов нет своего кандидата, и он может оказаться к месту, полагает эксперт.

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«Стоит только начать гонку, и в нее вклинятся многие, потому что, собственно, сторонников именно у Зеленского как личности не так много. Есть силы, которые за продолжение войны, и они пока за Зеленского, но они могут завтра оказаться и за Порошенко, который тоже стоял за продолжение войны, и за Залужного, потому что он главнокомандующий, это его пиар-позиция, а сторонники мира вполне могут оказаться за Тимошенко, потому что Тимошенко за свою жизнь наговорила много, в том числе и пророссийских слов, а не только антироссийских, в свое время ее контакты с [президентом России Владимиром] Путиным официальные как министра энергетики Украины были очень успешными», — поделился политолог.

Зеленский, по его мнению, может победить только в том случае, если станет единственным кандидатом войны — тогда Европа будет вынуждена вокруг него сплотиться. В остальных случаях он проиграет, убежден эксперт.

Ранее Politico сообщило, что представители США провели тайные переговоры с политическими оппонентами Зеленского. Темой бесед, по данным издания, были президентские выборы — в США интересуются, как и насколько быстро их можно будет провести на Украине.

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