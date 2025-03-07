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13:07, 7 марта 2025Россия

Минобороны России опубликовало видео с добиванием украинских солдат под Курском

Минобороны России: Бойцов ВСУ добили сбросами с беспилотников в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В одном из приграничных районов Курской области российские военные разбомбили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и добили украинских бойцов сбросами с беспилотников. Видео с добиванием военных опубликовало Минобороны России в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как после ряда взрывов солдаты ВСУ спешно покидают укрепления, после чего снова попадают под огонь.

В оборонном ведомстве отметили, что дронами управляли бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии.

Ранее Минобороны назвало взятые под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО.

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