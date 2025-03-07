Песков рассказал о графике Путина

Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня Путин работает в Кремле. Он как обычно проведет встречу с членами Совета безопасности», — сказал он.

Каких-либо других подробностей о грядущем совещании Совбеза представитель Кремля не озвучил.

Ранее стало известно, что работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». Отрицательно о деятельности главы государства высказались 7 процентов респондентов, еще 11 процентов не определились.