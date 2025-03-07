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13:03, 7 марта 2025Россия

Песков рассказал о графике Путина

Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня Путин работает в Кремле. Он как обычно проведет встречу с членами Совета безопасности», — сказал он.

Каких-либо других подробностей о грядущем совещании Совбеза представитель Кремля не озвучил.

Ранее стало известно, что работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». Отрицательно о деятельности главы государства высказались 7 процентов респондентов, еще 11 процентов не определились.

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