Пушков заявил о мести Макрона Трампу за холодный прием в Вашингтоне

Сенатор Алексей Пушков увидел в недавнем обращении президента Франции Эммануэля Макрона среди прочего и личную месть американскому лидеру Дональду Трампу.

По мнению члена Совета Федерации, Макрон был недоволен прохладным приемом в Белом доме во время недавнего визита в США. Пушков указал на то, что оба президента тогда «выглядели невесело», и предположил, что Макрон приурочил свое телеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал в Конгрессе, и объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп.

Уж больно ему хотелось выступить антитезой американскому президенту и заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу Алексей Пушков сенатор

Пушков сравнил амбиции Макрона с амбициями боксера среднего веса, бросающего вызов признанному тяжеловесу, но увидел в этом расчет. «С одной стороны, он надеется, что "глубинное государство" в США проснется и возобладает над Трампом, как это было в его первый срок. С другой, хочет возглавить объединенную милитаризованную Европу, выстроенную на русофобии и полном контроле над СМИ», — посчитал сенатор.

Макрон назвал Россию угрозой и допустил размещение европейских войск на Украине

Макрон 5 марта обратился к соотечественникам «в связи с международной ситуацией и ее последствиями для Франции и Европы». Напомнив о продолжающемся конфликте на Украине, Макрон указал на то, что США изменили свою позицию в нем, «меньше поддерживая Украину и оставив сомнения относительно того, что будет дальше».

Он также обвинил Россию в создании угрозы Европе, превращении украинского конфликта в глобальный, манипулировании выборами в Румынии и Молдавии, кибератаках и распространении лжи в соцсетях. При этом он выразил уверенность, что «в долгосрочной перспективе Россия снова станет мирной и спокойной», но заявил о необходимости сейчас продолжать помогать украинцам «сопротивляться до тех пор, пока они не смогут договориться с Россией о прочном мире».

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Кроме того, Макрон заявил, что украинскую армию будут поддерживать и после подписания мира, что также может «повлечь за собой развертывание европейских сил». «Они не пойдут воевать сегодня на передовую, но вместо этого будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение», — подчеркнул французский президент, говоря о вероятном европейском миротворческом контингенте. Он понадеялся, что в его мирном плане по Украине примут участие и США, но призвал быть готовыми, «если это не так».

Макрон также объявил об увеличении военных расходов стран Евросоюза и намерении масштабного софинансирования для закупки и производства оружия, включая танки. Кроме того, он решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза, подчеркнув, что Париж имеет особый статус в европейской обороне, и заверив, что в любом случае решение в отношении ядерного сдерживания «всегда было и будет в руках президента».

Президент России Владимир Путин впоследствии отмечал, что «противники России хотят вернуться во времена нашествия Наполеона», но «забывают, чем эти события закончились».

Макрон и Трамп провели противоречивые переговоры

Макрон и Трамп встречались в Белом доме 24 февраля. Отмечалось, что президент США не вышел встречать своего французского коллегу. «Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона», — отметил журналист радио RFI Дэвид Томпсон.

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Также было замечено, что Макрон оттолкнул руку Трампа, когда тот потянулся к его колену. После этого лидеры двух стран некоторое время держались за руки. А позднее, во время пресс-конференции, Макрон перебил Трампа, уточняя, как Европа давала деньги Украине.

Газета The Wall Street Journal позднее утверждала, что Макрон надавил на своего американского коллегу, требуя предоставления военной поддержки французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения.