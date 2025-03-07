Посол оценил слова Макрона о российской угрозе

Посол Келин: Лондон и Париж используют выдумки про якобы исходящую от РФ угрозу

Великобритания и Франция используют выдумки про якобы исходящую от России угрозу, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, Лондон и Париж не желают заниматься внутренними проблемами из-за их сложности. Слова президента Франции Эммануэля Макрона дипломат назвал чушью. «Все это — совершенно глупые, глупые вещи, которые были придуманы политиками, находящимися сейчас в очень шатком положении», — отметил Келин.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о существовании «российской угрозы». Он назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».