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02:59, 7 марта 2025Мир

Посол оценил слова Макрона о российской угрозе

Посол Келин: Лондон и Париж используют выдумки про якобы исходящую от РФ угрозу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Великобритания и Франция используют выдумки про якобы исходящую от России угрозу, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, Лондон и Париж не желают заниматься внутренними проблемами из-за их сложности. Слова президента Франции Эммануэля Макрона дипломат назвал чушью. «Все это — совершенно глупые, глупые вещи, которые были придуманы политиками, находящимися сейчас в очень шатком положении», — отметил Келин.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о существовании «российской угрозы». Он назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».

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