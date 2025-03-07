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18:41, 7 марта 2025Силовые структуры

Появились подробности об уголовном деле блогерши Митрошиной

Mash: Блогершу Митрошину подозревают в дроблении бизнеса через три ИП
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Александра Митрошина / YouTube

Блогершу Александру Митрошину, задержанную в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела, подозревают в дроблении бизнеса при помощи нескольких ИП. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Митрошина получала доходы со своей школы, делила их через три ИП и платила налоги по упрощенной системе. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей.

В 2024 году блогерша перечислила в налоговую 214 миллионов рублей, а уголовное дело против нее было закрыто. В январе 2025 года следователи возбудили новое дело — за легализацию дохода через покупку квартиры в центре Москвы. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

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