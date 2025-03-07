Президента Южной Кореи освободили из-под стражи

Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля освободили из-под стражи

Суд Южной Кореи отменил ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля и постановил освободить его из-под стражи. Об этом сообщает газета Chosun.

Решение было вынесено спустя 40 дней после того, как политик был арестован в середине января по обвинению в мятеже за указ о введении военного положения. Согласно корейскому законодательству, задержание может быть отменено, если правовые основания для содержания под стражей больше не действительны.

Центральный районный суд Сеула постановил, что прокуроры нарушили процессуальные нормы, удерживая Ёля под стражей дольше, чем разрешено законом, прежде чем предъявить ему обвинение в прошлом месяце.

Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в мятеже против отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля 26 января. Политика обвинили в мятеже против государственного строя из-за введения в стране военного положения. Президент мог отправить военных в парламент для срыва голосования об отмене военного положения.