Путин выразил солидарность с Додиком

Путин выразил солидарность с главой Республики Сербской Додиком

Президент России Владимир Путин выразил солидарность с главой Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорадом Додиком в связи с заведением против него дело. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

«С российской стороны была также выражена солидарность с президентом Республики Сербской Додиком», — отмечается в сообщении.

Дополнительно отмечается, что Путин осудил какие-либо попытки вмешательства во внутренние дела как Сербии, так и Республики Сербской в составе Боснии.

Ранее суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН. Политика признали виновным за несоблюдение предписаний высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. В свою очередь политик призвал своих сторонников не беспокоиться.