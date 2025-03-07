Раскрыт ежемесячный доход незаконных ботов для «пробива» данных

«Лента.ру»: Доход незаконных ботов для пробива оценили в 5-10 млн руб. в месяц

Telegram-боты для «пробива» данных, работающие с закрытыми базами, могут зарабатывать от пяти до десяти миллионов рублей в месяц. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель одного из сервисов.

По его словам, у крупных игроков масштабы бизнеса еще выше. Вместе с этим основатель подобного сервиса заявил, что в случае закрытия «Глаза Бога» на его место придут украинские боты для «пробива». Тогда же делить выручку российским разработчикам придется с ними.

Подробнее о том, как это отразится на рынке «пробива» и скажется на россиянах, можно прочитать здесь.