Россиянку задержали за администрирование сети борделей с проститутками

В Петербурге полиция задержала женщину за администрирование сети борделей

В Санкт-Петербурге полиция задержала 48-летнюю уроженку Ростова-на-Дону за администрирование сети борделей с проститутками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. По версии следствия, женщина занималась административными функциями в борделях, сеть которых была ликвидирована в марте 2024 года. Два борделя работали в квартирах Петербурга и Ленобласти, еще один в подвале дома в черте города. Предполагаемые организаторы были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на шесть лет осудили женщину, продававшую девственниц за рубеж.