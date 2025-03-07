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15:51, 7 марта 2025Силовые структуры

Россиянку задержали за администрирование сети борделей с проститутками

В Петербурге полиция задержала женщину за администрирование сети борделей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала 48-летнюю уроженку Ростова-на-Дону за администрирование сети борделей с проститутками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. По версии следствия, женщина занималась административными функциями в борделях, сеть которых была ликвидирована в марте 2024 года. Два борделя работали в квартирах Петербурга и Ленобласти, еще один в подвале дома в черте города. Предполагаемые организаторы были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на шесть лет осудили женщину, продававшую девственниц за рубеж.

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