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15:34, 7 марта 2025Экономика

Российским храмам призвали дорисовывать кресты

На мурале в Калуге храмам дорисуют кресты
Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал «Правительство Калужской области»

Православные активисты попросили дорисовать кресты на мурале с изображением Свято-Троицкого кафедрального собора на одном из зданий в Калуге. Об этом сообщает «Подъем».

Изображение появилось на здании на улице Ленина еще в 2021 году. Однако отсутствие крестов привлекло внимание общественности только недавно. В Русской общине Калуги мурал сочли скрытой антихристианской пропагандой.

Глава региона Владислав Шапша поручил министру внутренней политики встретиться с представителями православной общественности и духовенства и решить с ними, что делать с изображением. Сам он рассказал, что не понимает, почему крестов «не должно быть на каких-то дизайнерских макетах». Шапша также выразил уверенность, что мурал обновят.

Ранее в Белгороде местные жители пожаловались на эскиз и информационный стенд мэрии, посвященные планам по благоустройству сквера рядом с храмом Почаевской иконы Божией Матери из-за отсутствия крестов на здании церкви.

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