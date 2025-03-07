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15:25, 7 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Создатель «Глаза бога» рассказал о сотрудничестве бота с правоохранительными органами

Создатель «Глаза бога» Антипов: Правоохранители имеют бесплатный доступ к боту
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Правоохранительные органы имеют бесплатный доступ к Telegram-боту «Глаз бога». Об этом «Ленте.ру» сообщил создатель сервиса Евгений Антипов.

По его словам, взаимодействие с российскими силовиками выстроено уже давно. «Периодически происходят стандартные запросы данных и выемки, как, например, у крупных соцсетей и других платформ», — заявил Антипов.

Основатель аналогичного бота для «пробива» в беседе с «Лентой.ру» также рассказал, что и он, и Антипов по запросу правоохранителей скрывают их данные из выдачи.

Подробнее о том, как устроен рынок «пробива» с помощью Telegram-ботов и к чему может привести их блокировка в России, можно прочитать здесь.

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