Создатель «Глаза бога» рассказал о сотрудничестве бота с правоохранительными органами

Правоохранительные органы имеют бесплатный доступ к Telegram-боту «Глаз бога». Об этом «Ленте.ру» сообщил создатель сервиса Евгений Антипов.
По его словам, взаимодействие с российскими силовиками выстроено уже давно. «Периодически происходят стандартные запросы данных и выемки, как, например, у крупных соцсетей и других платформ», — заявил Антипов.
Основатель аналогичного бота для «пробива» в беседе с «Лентой.ру» также рассказал, что и он, и Антипов по запросу правоохранителей скрывают их данные из выдачи.
Подробнее о том, как устроен рынок «пробива» с помощью Telegram-ботов и к чему может привести их блокировка в России, можно прочитать здесь.