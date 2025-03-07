Стали известны места поиска редкоземельных металлов в Белоруссии

Минприроды Белоруссии назвало места, где будут искать редкоземельные металлы

Минприроды Белоруссии назвало места, где будут искать редкоземельные металлы после поручения президента республики Алекснадра Лукашенко «смотреть, что есть у нас в земле». Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что поиски будут проводиться в Гомельской и Гродненской областях Республики. Ведомство видит там перспективы в породах кристаллического фундамента.

В случае нахождения там металлов, их начнут добывать в 2026–2030 годы. Сейчас идет обсуждение вопроса исследования земель, которое должно завершится к концу первого квартала 2025 года.

4 марта Александр Лукашенко поручил белорусским чиновникам найти редкоземельные металлы на территории республики. «Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — заявил глава республики, отметив, что «редкоземельные металлы — это будущее».