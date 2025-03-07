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10:14, 7 марта 2025Бывший СССР

Стали известны места поиска редкоземельных металлов в Белоруссии

Минприроды Белоруссии назвало места, где будут искать редкоземельные металлы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минприроды Белоруссии назвало места, где будут искать редкоземельные металлы после поручения президента республики Алекснадра Лукашенко «смотреть, что есть у нас в земле». Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что поиски будут проводиться в Гомельской и Гродненской областях Республики. Ведомство видит там перспективы в породах кристаллического фундамента.

В случае нахождения там металлов, их начнут добывать в 2026–2030 годы. Сейчас идет обсуждение вопроса исследования земель, которое должно завершится к концу первого квартала 2025 года.

4 марта Александр Лукашенко поручил белорусским чиновникам найти редкоземельные металлы на территории республики. «Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — заявил глава республики, отметив, что «редкоземельные металлы — это будущее».

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