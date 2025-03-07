Темпы роста мировых цен на еду оценили

ФАО: Мировые цены на продовольствие выросли больше чем на 8 процентов

В феврале 2025 года Индекс цен на продовольствие, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), вырос на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 127,1 пункта. Об этом сообщается на сайте этой организации.

Если же сравнивать с январскими значениями, то рост оценивается в 1,6 процента.

Индекс цен на зерновые в феврале вырос на 0,7 относительно первого месяца этого года. Для растительных масел рост составил два процента. Но в сравнении с февралем 2024 года повышение составит больше 35 процентов. Индекс цен на мясо оказался на 4,8 процента выше уровня прошлого года. Молочная продукция в годовом выражении подорожала на 23,2 процента. Февральское значение индекса на сахар на 6,6 процента превысило январские показатели.

В начале декабря минувшего года ФАО сообщала о рекордном росте мировых цен на сливочное масло. Причины такой ситуации тогда нашли в активном спросе на внутренних и мировых рынках в условиях ограниченных складских запасов.