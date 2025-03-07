Трамп призвал Илона Маска использовать «скальпель вместо топора»

Трамп призвал Маска и DOGE сохранить самых продуктивных людей

Президент США Дональд Трамп призвал своего руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска осторожнее действовать, когда речь идет о сокращениях сотрудников федеральных ведомств. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Мы говорим "скальпель" вместо "топора"», — говорится в сообщении. По словам американского лидера, представители администрации знакомятся с людьми, работающими в различных департаментах, и могут с большой точностью определять, кто останется, а кто уйдет. «Очень важно, чтобы мы сократили количество сотрудников до того уровня, на котором они должны быть, но также важно сохранить лучших и наиболее продуктивных сотрудников», — подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что DOGE добился невероятного успеха.

Ранее сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин обвинила Илона Маска в том, что он вместе со своей «бандой» роется в личных данных американцев.

