Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:24, 7 марта 2025Мир

Трамп призвал Илона Маска использовать «скальпель вместо топора»

Трамп призвал Маска и DOGE сохранить самых продуктивных людей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал своего руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска осторожнее действовать, когда речь идет о сокращениях сотрудников федеральных ведомств. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Мы говорим "скальпель" вместо "топора"», — говорится в сообщении. По словам американского лидера, представители администрации знакомятся с людьми, работающими в различных департаментах, и могут с большой точностью определять, кто останется, а кто уйдет. «Очень важно, чтобы мы сократили количество сотрудников до того уровня, на котором они должны быть, но также важно сохранить лучших и наиболее продуктивных сотрудников», — подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что DOGE добился невероятного успеха.

Ранее сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин обвинила Илона Маска в том, что он вместе со своей «бандой» роется в личных данных американцев.

    Обсудить
    Последние новости

    «Выбора нет». Трамп считает, что Украине придется пойти на мирную сделку с Россией

    Россиян предостерегли от потенциальной опасности популярного косметического средства

    Разгадана тайна болезни Бетховена

    Стало известно об ухудшении положения группировки ВСУ в Курской области

    Глава МИД Китая пригрозил США

    Трамп призвал Илона Маска использовать «скальпель вместо топора»

    На Украине загорелось газохранилище после ракетного удара

    Обманывавшие семьи с больными детьми лжеврачи попали под суд

    Тренер рассказала о правильном питании после спортивной нагрузки

    Украина выпустила десятки беспилотников за ночь по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше