Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:39, 7 марта 2025Мир

Трамп рассказал о полномочиях Маска в принятии решений по кадровым вопросам

Трамп: У Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У американского миллиардера и главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска нет полномочий в одностороннем порядке принимать решения по кадровым и другим вопросам министерств. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал высокопоставленным членам своей администрации, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Маск уполномочен давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике», — передали слова американского лидера чиновники, присутствовавшие на встрече.

Уточняется, что встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны Маска, что создало широкую неопределенность в федеральном правительстве и у его сотрудников.

Как отмечает издание, послание президента представляет собой первый значительный шаг по сужению мандата Маска — согласно новым указаниям Трампа, DOGE и его сотрудники должны играть консультативную роль, но окончательные решения по персоналу, политике и темпам внедрения должны принимать министры кабинета министров.

Сам Маск присутствовал на встрече и дал понять, что он согласен с директивой Трампа. По словам источника, знакомого с ходом встречи, он признал, что DOGE допустил некоторые ошибки.

Ранее Трамп похвалил Илона Маска за эффективную работу. Он уточнил, что миллиардер раскрыл абсурдные многомиллиардные расходы предыдущей американской администрации.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

    Готовность американских компаний вернуться в Россию оценили

    Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине российских «Калибров»

    Шаляпин рассказал о попытках инопланетян пробиться в его защитный кокон

    В Китае начали продажи автомобиля со встроенным дроном

    Внешность звезды «Очень странных дел» вновь подверглась обсуждению в сети

    Трамп оценил идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

    Появились подробности о подготовленном армией России котле для ВСУ под Курском

    В России ответили на идею распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

    В США нашли способ справиться с нехваткой яиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше