Трамп рассказал о полномочиях Маска в принятии решений по кадровым вопросам

Трамп: У Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам

У американского миллиардера и главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска нет полномочий в одностороннем порядке принимать решения по кадровым и другим вопросам министерств. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал высокопоставленным членам своей администрации, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Маск уполномочен давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике», — передали слова американского лидера чиновники, присутствовавшие на встрече.

Уточняется, что встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны Маска, что создало широкую неопределенность в федеральном правительстве и у его сотрудников.

Как отмечает издание, послание президента представляет собой первый значительный шаг по сужению мандата Маска — согласно новым указаниям Трампа, DOGE и его сотрудники должны играть консультативную роль, но окончательные решения по персоналу, политике и темпам внедрения должны принимать министры кабинета министров.

Сам Маск присутствовал на встрече и дал понять, что он согласен с директивой Трампа. По словам источника, знакомого с ходом встречи, он признал, что DOGE допустил некоторые ошибки.

Ранее Трамп похвалил Илона Маска за эффективную работу. Он уточнил, что миллиардер раскрыл абсурдные многомиллиардные расходы предыдущей американской администрации.