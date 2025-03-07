Убийство украинскими военными жителей курского села Погребки расценили как терроризм

СК возбудил дело о теракте за убийство ВСУ жителей села Погребки Курской области

Российские следователи расценили как терроризм убийство украинскими военными двух жителей села Погребки Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении СК России.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). По данным следствия, в феврале и марте военнослужащие украинских незаконных вооруженных формирований вторглись на территорию России. Они застрелили двух жителей курского села и сожгли православную церковь.

4 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Погребках вооружение НАТО. «Вот мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — приводит агентство слова военнослужащего с позывным Тихий.

Российские бойцы провели осмотр территории освобожденного села. Возле Погребков также находится подбитый бронетранспортер M113.