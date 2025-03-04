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13:51, 4 марта 2025Россия

ВСУ оставили в курском селе вооружение НАТО

РИА Новости: ВСУ оставили в селе Погребки Курской области вооружение НАТО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в селе Погребки Курской области вооружение НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — приводит агентство слова военнослужащего с позывным Тихий.

На данный момент российские бойцы продолжают обход и осмотр территории освобожденного села. Из складов и схронов удается извлечь различное оружие западного производства, которое затем вывезут в тыл. Возле Погребков также находится подбитый бронетранспортер M113.

Ранее стало известно, что украинские бойцы отказались выполнять приказы командования по обороне у берега Малой Локни в Суджанском районе Курской области. При этом отмечается, что командование ВСУ уверено в возможности удержать населенный пункт при условии, что не допустит форсирования реки российскими штурмовиками.

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