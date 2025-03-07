Украина впервые применила в бою французские истребители Mirage. Они должны охотиться за российскими крылатыми ракетами и дронами

ВСУ впервые применили в зоне СВО французские истребители Mirage

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины впервые использовали в зоне боевых действий поставленные Францией истребители Mirage. Самолеты применили для отражения российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 (производства США — прим. «Ленты.ру») и Mirage-2000», — уточнили в ведомстве. Это стало первым случаем использования Mirage с момента поставки истребителей на Украину. Киев получил французскую технику всего месяц назад.

До этого французские истребители долгое время находились на польской авиабазе Миньск-Мазовецки. Перед окончательной передачей самолетов Киеву их перекрасили, проверили работоспособность техники, а также позволили украинским военным провести серию финальных тестов на истребителях.

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В России французские истребители назвали пустышкой

Попавшие в арсенал ВСУ французские истребители Mirage никак не помогут украинской стороне получить преимущество на поле боя, однако передача самолетов лишь подтвердила прямое участие Парижа в текущем конфликте. Своими мыслями на этот счет поделился депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Он назвал переданную Францией технику пустышкой, подчеркнув, что данный тип истребителей не выпускают на родине уже около 20 лет, так что подобная авиация вряд ли окажется полезна ВСУ.

Русская поговорка «На тебе, Боже, что нам негоже» очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это — пустышка, чемодан без ручки Леонид Ивлев депутат Госдумы

В «Ростехе» также подтвердили, что переданные Украине французские истребители серьезно устарели. Эксперты госкорпорации назвали Mirage «посредственным самолетом с очень короткой "рукой"», который точно не может похвастаться хорошей маневренностью или большой дальностью ударов по целям.

Специалисты заметили, что такие истребители могут использовать для выслеживания крылатых ракет или дронов, но на этом их функционал кончается. Наибольшая угроза от самих самолетов заключается лишь в их возможности запускать крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow. В «Ростехе» добавили, что появление французских самолетов на передовой закончится их немедленным уничтожением.

На Западе сравнили французские истребители Mirage с российскими Су-35С

Истребители Mirage 2000, отправленные Украине Францией, сильно уступают российским самолетам аналогичного типа. Об это заявили аналитики Military Watch Magazine.

Фото: Tyrone Siu / Reuters

«Истребители, поставляемые на Украину, значительно уступают истребителям Воздушно-космических сил России, таким как Су-30СМ и Су-35, и в результате они, как правило, избегают воздушных боев и вместо этого сосредотачиваются на применении средств поражения "воздух-земля" на большой дальности», — заметили специалисты, сравнивая базовые характеристики двух видов самолетов.

Mirage является настолько устаревшей моделью, что уступает и советским Су-27, которые прежде были основой украинской авиации. Особенно заметные различия между двумя истребителями заключаются в дальности полета, грузоподъемности и технических особенностях радара — по всем этим характеристикам Су-27 выигрывает.