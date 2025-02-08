«Ростех» назвал французский Mirage 2000 истребителем с короткой рукой

«Ростех» заявил о превосходстве российских истребителей над Mirage 2000

В «Ростехе» считают, что переданные Украине французские истребители Mirage 2000 являются морально устаревшими. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Российские эксперты полагают, что Mirage по летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от F-16 и значительно уступают современным российским машинам. «Если брать его истребительные возможности, то это посредственный самолет с очень короткой "рукой". Эффективную дальность его работы по воздушным целям можно оценить максимум в 50 километров, а, скорей всего, даже меньше», — отметили в Ростехе. Там пояснили, что длина аналогичной «руки» у российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 достигает нескольких сотен километров.

Специалисты отвели «Миражу» роль охотника за российскими крылатыми ракетами и беспилотниками в украинском тылу, поскольку их появление на передовой приведет к немедленному их уничтожению. Единственная возможная угроза, исходящая от Mirage 2000, заключается в их возможности запускать крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow. Однако это возможно, если только Париж передал Киеву последние модификации истебителей, резюмировали в «Ростехе».

Ранее в феврале министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что на Украину поставили первые истребители Mirage, а украинские пилоты прошли необхрдимую подготовку. Точное число переданной техники он называть не стал.

Посол России в Париже Алексей Мешков указал, что поставка Mirage Вооруженным силам Украины (ВСУ) является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений. «Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи», — объяснил он.