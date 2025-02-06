Российский посол назвал поставку Mirage Украине утилизацией вооружений

Посол Мешков: Поставка Киеву Mirage — пример утилизации устаревших вооружений

Поставка Францией истребителей Mirage Вооруженным силам Украины (ВСУ) является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, первый интерес, который преследуют западные страны, поставляя оружие Киеву, — это утилизация бывшего в употреблении вооружения.

«Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи», — объяснил он.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставил на Украину первые истребители Mirage. Он также отметил, что украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции.