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17:52, 7 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о незаинтересованности США и Европы в капитуляции Украины

Подоляк: США и Европа не заинтересованы в капитуляции Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

США и Европа не заинтересованы в капитуляции Украины и не будут ее к этому принуждать. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

«Пока что США достаточно жестко модерируют этот процесс в отношении партнеров и Европы, и Украины», — добавил Подоляк. По его словам, США обнаружат, что с Россией «абсолютно невозможно договориться», поскольку она якобы требует полной капитуляции Украины.

Ранее Подоляк сообщил, что Украина не будет приносить извинения США за конфликт президента страны Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме. По его словам, во время встречи в Овальном кабинете Зеленский был абсолютно прав «и по форме, и по содержанию».

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