Нардеп Безуглая: Зеленскому ищут замену, его самого могут устранить

США готовят почву для замены президента Украины Владимира Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции, при этом самого украинского лидера могут попытаться устранить физически. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, проводится работа сразу над несколькими потенциальными кандидатами в президенты. По мнению Безуглой, среди них есть «ватноватые трамписты», вроде бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), депутатов Верховной Рады Алексея Гончаренко и Дмитрия Разумкова, а также несколько «откровенно пророссийских деятелей». Она добавила, что среди претендентов числятся и «старожилы» украинской политики — лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Кроме того, сообщила депутат, активно рекламируют бывшего главкома украинских войск Валерия Залужного как радикально «проукраинского кандидата», который должен перебить Зеленского своей риторикой, забрать патриотический электорат, а затем действовать по указаниям. Также Безуглая сообщила, что ведется «зондирование» олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова.

Ранее стало известно о планах Зеленского улететь в Южную Африку. Пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья сообщил, что украинский президент посетит ЮАР 10 апреля.