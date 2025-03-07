Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:10, 7 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили о возможности физического устранения Зеленского

Нардеп Безуглая: Зеленскому ищут замену, его самого могут устранить
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

США готовят почву для замены президента Украины Владимира Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции, при этом самого украинского лидера могут попытаться устранить физически. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, проводится работа сразу над несколькими потенциальными кандидатами в президенты. По мнению Безуглой, среди них есть «ватноватые трамписты», вроде бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), депутатов Верховной Рады Алексея Гончаренко и Дмитрия Разумкова, а также несколько «откровенно пророссийских деятелей». Она добавила, что среди претендентов числятся и «старожилы» украинской политики — лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Кроме того, сообщила депутат, активно рекламируют бывшего главкома украинских войск Валерия Залужного как радикально «проукраинского кандидата», который должен перебить Зеленского своей риторикой, забрать патриотический электорат, а затем действовать по указаниям. Также Безуглая сообщила, что ведется «зондирование» олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова.

Ранее стало известно о планах Зеленского улететь в Южную Африку. Пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья сообщил, что украинский президент посетит ЮАР 10 апреля.

    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

    Названы важные привычки для поддержания здоровья

    Создатель «Глаза Бога» прокомментировал внимание силовиков к боту

    В смертельном ДТП под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»

    Спасение застрявших на горе в Сочи сноубордистов с помощью вертолета попало на видео

    Боеготовность самолетов ВВС США рекордно снизилась

    В США заявили о парадоксе переговоров Зеленского с Трампом

    Европе указали на опасность закупок американского оружия

    Названы взятые под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

    Толпа окружила здание правительства российского региона из-за ветерана СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше