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15:54, 7 марта 2025Экономика

В России подешевел бензин

Биржевая стоимость бензина Аи-92 упала в России на 3,7 % в начале марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

За первую неделю марта 2025 года стоимость бензина основных марок снизилась в среднем примерно на 2-4 процента. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В ходе торгов в пятницу, 7 марта, стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России ближе к 15:45 по московскому времени снизилась на 0,31 процента в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии. К этому моменту котировки опустились до отметки в 49 277 рублей за тонну. Снижение за неделю составило 3,7 процента.

Топливо премиальной марки Аи-95, в свою очередь, теряло в цене 1,32 процента и подешевело до 55 863 рублей. За последние семь дней котировки снизились на 1,9 процента. Стоимость летнего дизельного топлива к тому моменту продемонстрировала противоположную динамику и увеличилась на 1,75 процента (до 56 253 рублей), а зимнего — на 1,08 процента (до 57 343 рублей). Межсезонное же дизельное топливо подешевело на 0,32 процента (до 57 184 рублей).

Ранее замглавы центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов заявил, что в обозримой перспективе России не будет грозить резкий скачок цен на топливо. В розничном секторе, напомнил аналитик, продолжает действовать «джентльменское соглашение», согласно которому на автозаправочных станциях цены не должны превышать уровень инфляции. Это приобретает особую актуальность в весенне-летний период, когда даже при незначительном дефиците происходят спекулятивные всплески цен.

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