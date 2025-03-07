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11:35, 7 марта 2025Экономика

В России предложили списывать ипотеку за рождение детей

Депутат Миронов предложил государству списывать ипотеку за рождение детей
Мария Черкасова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ипотеку необходимо списывать при рождении детей, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат призвал ввести новый механизм поддержки, способный кардинально развернуть демографическую ситуацию. Он включает в себя поэтапное списание ипотеки с рождением детей. С рождением первого государство погашает 25 процентов жилищного кредита, с появлением на свет каждого последующего гасится четверть стоимости. Таким образом ипотека полностью закроется с рождением четырех детей. По оценкам партии, мера повысит рождаемость в полтора-три раза.

Депутат рассказал, что механизм уже сработал в Оренбуржье, где глава одного из районов ввел эту меру за счет местного бюджета. По словам Миронова, рождаемость в регионе увеличилась втрое.

Он выразил уверенность, что с таким механизмом государство будет «кровно заинтересовано» в снижении как ставок по ипотеке, так и цен на жилье, и в перспективе начнет ограничивать цены. Миронов также предложил вновь расширить льготную программу на все семьи с детьми и распространить ее на вторичное жилье.

Ранее стало известно, что в правительстве рассматривают возможность расширить льготную ипотеку на семьи с одним несовершеннолетним ребенком, а также распространить программу на вторичное жилье.

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