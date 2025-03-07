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17:11, 7 марта 2025Экономика

В российском городе предложили арендовать роскошную квартиру в итальянском стиле

В Тюмени сдают в аренду элитную квартиру в итальянском стиле за 80 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Тюмени выставили в аренду роскошную квартиру, оформленную в итальянском стиле. Снять жилье можно за 80 тысяч рублей в месяц, передает 72.RU.

Квартира, о которой идет речь, располагается в элитном жилом комплексе «Европейский берег». Ее площадь составляет 110 квадратных метров, внутри — три комнаты. Интерьер представлен в классичеcкoм итальянском cтиле. Среди особенностей: витражноe остекление, пaноpaмный вид на горoд и натуpальный пapкeт. В жилье присутствует вся необходимая мебель. Среди удобств имеются кондиционер, два санузла, а также возможность арендовать два машиноместа в теплом паркинге.

Эксперты отметили, что подобные объекты не пользуются спросом среди местных арендаторов. Съемщики жилья в Тюмени, напротив, предпочитают варианты в черновой отделке.

Ранее в Москве предложили арендовать квартиру-«пыточную». Интерьер необычного жилья оформлен под средневековое помещение с темницей.

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