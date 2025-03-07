В российском регионе начался поиск отравителя 30 домашних собак

В Башкирии полиция начала проверку после отравления 30 домашних собак в селе

В Башкирии местные жители обратились в полицию с просьбой найти отравителя 30 домашних собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

В сети появилась информация, что в селе Красный Ключ Нуримановского района на протяжении года участились случаи отравления домашних собак. Спасти животных не удавалось. Заявление в полицию написали 16 хозяев, они принесли акты вскрытия. В одном из таких документов сказано, что в желудок пса попало токсическое вещество с сильным раздражающим действием и вызвало острое воспаление слизистой оболочки желудка.

Теперь полицейские будут разбираться в произошедшем.

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