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14:17, 7 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе начался поиск отравителя 30 домашних собак

В Башкирии полиция начала проверку после отравления 30 домашних собак в селе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

В Башкирии местные жители обратились в полицию с просьбой найти отравителя 30 домашних собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

В сети появилась информация, что в селе Красный Ключ Нуримановского района на протяжении года участились случаи отравления домашних собак. Спасти животных не удавалось. Заявление в полицию написали 16 хозяев, они принесли акты вскрытия. В одном из таких документов сказано, что в желудок пса попало токсическое вещество с сильным раздражающим действием и вызвало острое воспаление слизистой оболочки желудка.

Теперь полицейские будут разбираться в произошедшем.

Ранее в Новгородской области три лошади из частной конюшни пострадали из-за неизвестного стрелка.

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