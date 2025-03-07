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16:43, 7 марта 2025Силовые структуры

Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

Суд арестовал мужчину, взорвавшего петардой банкомат в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу 20-летнего мужчину, обвиняемого в подрыве банкомата при помощи петарды в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Арестованный признал вину. Он пояснил, что нуждался в 200 тысячах рублей, чтобы пройти обучение, и решил их похитить.

Предварительно, все произошло 6 марта. Злоумышленник зашел в здание банка на улице Снежной, поджег фитиль одной из трех петард, купленных на маркетплейсе, и поместил ее в купюроприемник. После этого мужчина выбежал из здания и за деньгами уже не возвращался.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

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