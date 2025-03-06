Задержанный за подрыв банкомата в Москве дал признательные показания

МВД показало на видео признание задержанного за подрыв банкомата в Москве

Признание задержанного за подрыв банкомата в Москве попало на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в ГУ МВД России по столице.

Молодой человек рассказал, что устроил взрыв банкомата с помощью трех петард.

6 марта в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из помещений здания на улице Снежной произошло возгорание. Также очевидцы сообщили о хлопке внутри. Выяснилось, что молодой человек ростом около 175 сантиметров в темных штанах и куртке сначала пытался вскрыть банкомат, а потом прозвучал взрыв. Из здания были эвакуированы 120 человек. В Газпромбанке заявили, что клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах также не пострадали.

Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.