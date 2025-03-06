Сотрудники полиции начали поиск взорвавшего банкомат мужчины

В Москве полицейские начали поиск мужчины, взорвавшего банкомат

В Москве полицейские начали поиск мужчины, взорвавшего банкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 6 марта в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из помещений здания на улице Снежная произошло возгорание. Также очевидцы сообщили о хлопке внутри.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавших в результате инцидента нет, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

По данным канала Mash, мужчина ростом около 175 сантиметров в темных штанах и куртке сначала пытался вскрыть банкомат, а потом прозвучал взрыв. Подозреваемый скрылся. Из здания были эвакуированы 120 человек.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о риске потерять деньги из-за банкоматов.