Подрыв банкомата в Москве связали с украинскими мошенниками

Подрыв банкомата в Москве мог быть совершен по указке украинских мошенников

Подрыв банкомата в отделении «Газпромбанка» в Москве мог быть совершен по указке украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В совершении преступления подозревается мужчина средних лет, ростом около 175 сантиметров. Он был одет в темные куртку и штаны. Сейчас полиция уже разыскивает его и устанавливает личность.

В правоохранительных органах полагают, что он выполнял задание от мошенников с Украины.

Ранее в четверг, 6 марта, прогремел взрыв в помещении банка на улице Снежная. На месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавших нет, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.