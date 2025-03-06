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16:08, 6 марта 2025Силовые структуры

Подрыв банкомата в Москве связали с украинскими мошенниками

Подрыв банкомата в Москве мог быть совершен по указке украинских мошенников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Сотрудники полиции начали поиск взорвавшего банкомат мужчины

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Подрыв банкомата в отделении «Газпромбанка» в Москве мог быть совершен по указке украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В совершении преступления подозревается мужчина средних лет, ростом около 175 сантиметров. Он был одет в темные куртку и штаны. Сейчас полиция уже разыскивает его и устанавливает личность.

В правоохранительных органах полагают, что он выполнял задание от мошенников с Украины.

Ранее в четверг, 6 марта, прогремел взрыв в помещении банка на улице Снежная. На месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавших нет, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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    Продолжение в новости Появились кадры после взрыва банкомата в Москве
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